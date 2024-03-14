Їхня поведінка просто жахає: популярна країна виганятиме росіян

Росіяни не хочуть нічого змінювати у своїй країні. Натомість вони тікають й доводять інші держави своєю поведінкою. Цього разу не витримала Шрі-Ланка.

Раніше ЗМІ заявили, що Шрі-Ланка не продовжуватиме візи росіянам. Тих, кого це стосується, просять негайно залишити територію країни. Затриматися не вийде. Тепер ЗМІ розповіли, що Шрі-Ланка дуже втомилася від громадян Росії, повідомляє Закордон 24.

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Що росіяни коять на Шрі-Ланці

Місцеві жителі шоковані поведінкою росіян. Зокрема, вони:

займаються незаконною підприємницькою діяльністю;

не платять податки;

нелегально обмінюють валюту;

керують транспортом без місцевих прав.

Посол Леван Джагарян нагадав росіянам, що на території Шрі-Ланки не діють російські правила. Потрібно поважати ту країну, на території якої ти перебуваєш. Росіян закликають дотримуватися місцевих традицій і не намагатися зруйнувати культуру країни.

Острів Балі змінив правила через росіян

Раніше через ганебну поведінку росіян змінювати правила в'їзду довелося острову Балі. Місцеві жителі довго терпіли поведінку громадян країни-агресорки, однак тепер ухвалили рішення брати гроші за в'їзд на територію острова.

У нас тут багато толерантності… але це така поведінка: "Я – важливіша людина". Подивись на мене. Це огидно. Люди втомилися від цього. Я втомився від цього,

– розповів один з місцевих жителів.

Росіяни всіляко демонструють свою зневагу до місцевих жителів та місцевої культури.