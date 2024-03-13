Так, в Таїланді туристам може загрожувати до 10 років тюремного ув'язнення за, здавалося б, абсолютно безневинну поведінку – якщо їх спіймають зі 120 гральними картами. Що про це треба знати – далі у матеріалі!

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У Таїланді дуже суворі закони щодо азартних ігор

У цій екзотичній країні з 1935 року діє Закон про гральні карти, згідно з яким володіння понад 120 гральними картами вважається незаконним. Особи, у яких виявлено надлишок гральних карт, зобов'язані зареєструвати їх у відповідному державному органі.

У Таїланді діють суворі закони щодо боротьби з азартними іграми: майже всі форми азартних ігор заборонені в рамках боротьби з корупцією та злочинністю.

Дуже важливо, щоб туристи знали про місцеві закони та звичаї. Хоча деякі з незнайомих законів по всьому світу можуть здатися нам дивними, дуже важливо перевірити кожен пункт призначення перед поїздкою,

– пояснив директор турагентства eShores Гевін Лапідус.

Він додав, що місця часто мають обмеження на те, які ліки можна продавати, унікальні закони водіння, різні рекомендації щодо статі та сексуальності, а також безліч інших місцевих правил. Дві найважливіші речі – провести дослідження заздалегідь і поважати місцеві закони та звичаї.

Порушників можуть покарати

Так, у 2016 році в популярному тайському курортному місті Паттая під час операції по боротьбі з азартними іграми було затримано групу з 32 літніх гравців у бридж. Іноземці грали незареєстрованими картами і були взяті під варту.

У Таїланді дуже суворі закони щодо азартних ігор / Фото Unsplash

Попри те, що вони стверджували, що грали лише для розваги, а не заради фінансової вигоди, правоохоронці не повірили їхнім поясненням.

У результаті, щоб врегулювати інцидент, до Паттаї був змушений вилетіти президент таїландської ліги бриджу, щоб пояснити правоохоронцям суть гри.