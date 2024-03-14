Ранее СМИ заявили, что Шри-Ланка не будет продлевать визы россиянам. Тех, кого это касается, просят немедленно покинуть территорию страны. Задержаться не получится. Теперь СМИ рассказали, что Шри-Ланка очень устала от граждан России, сообщает Закордон 24.

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Что россияне творят на Шри-Ланке

Местные жители шокированы поведением россиян. В частности, они:

занимаются незаконной предпринимательской деятельностью;

не платят налоги;

нелегально обменивают валюту;

управляют транспортом без местных прав.

Посол Леван Джагарян напомнил россиянам, что на территории Шри-Ланки не действуют российские правила. Нужно уважать ту страну, на территории которой ты находишься. Россиян призывают соблюдать местные традиции и не пытаться разрушить культуру страны.

Остров Бали изменил правила из-за россиян

Ранее из-за позорного поведения россиян менять правила въезда пришлось острову Бали. Местные жители долго терпели поведение граждан страны-агрессора, однако теперь приняли решение брать деньги за въезд на территорию острова.

У нас здесь много толерантности... но это такое поведение: "Я – более важный человек". Посмотри на меня. Это отвратительно. Люди устали от этого. Я устал от этого,

– рассказал один из местных жителей.

Россияне всячески демонстрируют свое пренебрежение к местным жителям и местной культуре.