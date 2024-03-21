П'яного пілота містера Рассела затримали в аеропорту Единбурга. У ручній поклажі "маестро" знайшли пляшку "єгермейстера".

Рассел став четвертим пілотом, якого затримали на території Шотландії у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому доведеться відповідати за свою любов до "єгермейстера" у робочий час.

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У 100 мілілітрах крові Рассела виявили щонайменше 49 міліграмів алкоголю. Це суттєво перевищує межу у 20 міліграмів. Окрім того, у його ручній поклажі знайшли пляшку все того ж "єгермейстера". Горе-пілот зібрався здійснювати рейс з Единбурга до Нью-Йорка й пролітати над Атлантичним океаном.

Рассел працює пілотом Delta Air Lines – американської авіакомпанії зі штаб-квартирою у Джорджії. Саме там Рассел й мешкає. В Единбурзькому шерифському суді заявили, що раніше чоловік лікувався від алкогольної залежності.

Памела Роджерс – захисниця Рассела – наголосила, що він пройшов реабілітаційну програму "12 кроків до одужання" й начебто не пив упродовж останніх 277 днів. Сам пілот інциденту наразі не коментував.

Офіційних заяв Delta Air Lines також наразі не було. Тим часом в Единбурзькому шерифському суді наголосили, що пілоту не вдасться уникнути відповідальності.