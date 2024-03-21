Рассел стал четвертым пилотом, которого задержали на территории Шотландии в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему придется отвечать за свою любовь к "егермейстеру" в рабочее время.

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В 100 миллилитрах крови Рассела обнаружили не менее 49 миллиграммов алкоголя. Это существенно превышает предел в 20 миллиграммов. Кроме того, в его ручной клади нашли бутылку все того же "егермейстера". Горе-пилот собрался совершать рейс из Эдинбурга в Нью-Йорк и пролетать над Атлантическим океаном.

Рассел работает пилотом Delta Air Lines – американской авиакомпании со штаб-квартирой в Джорджии. Именно там Рассел и живет. В Эдинбургском шерифском суде заявили, что ранее мужчина лечился от алкогольной зависимости.

Памела Роджерс – защитница Рассела – отметила, что он прошел реабилитационную программу "12 шагов к выздоровлению" и якобы не пил в течение последних 277 дней. Сам пилот инцидента пока не комментировал.

Официальных заявлений Delta Air Lines также пока не было. Между тем в Эдинбургском шерифском суде отметили, что пилоту не удастся избежать ответственности.