Загалом бортпровідниця виділила 4 звички. Усі вони суттєво псують настрій екіпажу. Насамперед Міст згадала про оплески, які розпочинаються після посадки. Зокрема, цю звичку пасажирам нав'язав кінематограф.

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Є рейси, які настільки погані, що я теж буду аплодувати, але це не ті рейси, про які я говорю. Я говорю про ті рейси, які проходять гладко від зльоту до посадки, але деякі люди все одно вважають, що їм потрібно аплодувати. Це не так,

– наголосила бортпровідниця.

Окрім того, Міст виділила такі звички:

вставати з місця відразу після посадки (це не лише не допоможе вийти швидше, але й сповільнить процес, оскільки людина опиняється на шляху бортпровідниць, які відчиняють двері);

дарувати бортпровідницям подарунки або подарункові карти (колись це було милим, але люди чомусь вирішили, що це означає безплатне підвищення класу обслуговування);

знімати взуття під час польоту (Міст зауважила, що "ніхто не хоче відчувати запах ваших ніг").

Люди з різних куточків світу стежать за блогом Міст, щоб дізнатися цікаву або навіть секретну інформацію.