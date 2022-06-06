У Шотландії почали діяти нові правила, що забороняють використовувати одноразовий пластик

У Шотландії заборонили використання одноразових виробів з пластику. Про що саме йдеться – читайте у нашому матеріалі.

Так, під заборону потрапили столові прибори та тарілки, склянки та контейнери для їжі, трубочки для різноманітних напоїв та палички для надувних куль. Ці та інші пластикові предмети одноразового вжитку приберуть з полиць шотландських магазинів.

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Тож вироби з пластику не можна буде ні придбати, ні отримати безкоштовно, адже роздавати їх також заборонили. Компанії, які нехтуватимуть новими правилами, чекає штраф у розмірі до 5 000 тисяч фунтів.

Щоправда, винятки зроблять лише для людей, яким не обійтися без одноразового пластика з медичних причин.

До ухвалення закону жителі Шотландії використовували близько 700 мільйонів одноразових предметів з пластику на рік.

Обмеження у розповсюдженні пластикової продукції поширюються як на місцевих виробників, так і на ті компанії, які імпортують свій товар з-за меж Великої Британії.

Подібну ініціативу обговорюють і в Англії, де пообіцяли оголосити справжню "війну пластику".

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