Так, під заборону потрапили столові прибори та тарілки, склянки та контейнери для їжі, трубочки для різноманітних напоїв та палички для надувних куль. Ці та інші пластикові предмети одноразового вжитку приберуть з полиць шотландських магазинів.

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Тож вироби з пластику не можна буде ні придбати, ні отримати безкоштовно, адже роздавати їх також заборонили. Компанії, які нехтуватимуть новими правилами, чекає штраф у розмірі до 5 000 тисяч фунтів.

Щоправда, винятки зроблять лише для людей, яким не обійтися без одноразового пластика з медичних причин.

Цікавий факт. До ухвалення закону жителі Шотландії використовували близько 700 мільйонів одноразових предметів з пластику на рік.

Обмеження у розповсюдженні пластикової продукції поширюються як на місцевих виробників, так і на ті компанії, які імпортують свій товар з-за меж Великої Британії.

Подібну ініціативу обговорюють і в Англії, де пообіцяли оголосити справжню "війну пластику".

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