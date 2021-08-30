Зокрема, у Чехії можуть ввести нові обмеження на відвідування масових заходів. Вирішальним місяцем для впровадження будь-яких змін, як наголосив Войтех, буде вересень.

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Міністерство запланувало масове тестування учнів загальноосвітніх шкіл – 1, 6 та 9 вересня. Проаналізувавши останні показники, уряд вирішуватиме, як все працюватиме у республіці надалі.

Навіть у найгіршому випадку ми не плануємо зачиняти заклади сфери послуг чи магазини. Однак розраховуємо на деякі обмеження, зокрема, щодо організації масових заходів,

– повідомив Адам Войтех.

Міністр також очікує, що епідеміологічна ситуація в країні буде не такою критичною, як минулого року. Завдяки вакцинації, на думку чиновника, імунізація суспільства перебуває на значно вищому рівні.

У міністерстві не спростовують даних щодо обов'язкового маскового режиму. Носити респіратори у Чехії доведеться у всіх закритих приміщеннях щонайменше до початку жовтня.

Нагадаємо, що у сусідній Польщі вже заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу. Наразі там розробляють план нових соціальних та економічних обмежень, які можуть стати обов'язковими вже у вересні.