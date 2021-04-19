У 34 школах Варшави встановлять спеціальні бокси з безплатними гігієнічними засобами для учениць. Окрім тампонів, гігієнічних прокладок та вологих серветок, у боксах будуть міститися інформаційні буклети. Влада вважає, що це позитивно вплине на навчальні процеси.

Акція має також інформативну мету: пояснити дітям, що зміни, які стаються з ними у підлітковому віці, є цілком нормальними. Вони не заважатимуть повноцінному життю.

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Як це вплине на навчання

Заступник керівника району Śródmieście Магдалена Вайцеховська розповіла, що майже 20 відсотків учениць пропускають заняття через те, що відчувають збентеження, викликане менструацією та відсутністю доступу до засобів гігієни. Коли менструація починається раптово, дівчата відчувають страх, сором та інші негативні емоції, які заважають їм зосередитися на навчанні.

Отже, наявність безплатних гігієнічних засобів та інформаційних буклетів з поясненнями щодо їх призначення – це не лише додатковий комфорт для учениць, а й профілактика пропусків занять та засіб впливу на якість навчання в особливі для дівчат дні місяця.

У школах Варшави будуть доступні безплатні засоби гігієни для дівчат / Фото Unsplash