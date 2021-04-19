В 34 школах Варшавы установят специальные боксы с бесплатными гигиеническими средствами для учениц. Кроме тампонов, гигиенических прокладок и влажных салфеток, в боксах будут содержаться информационные буклеты. Власти считают, что это положительно повлияет на учебные процессы.

Акция имеет также информативную цель: объяснить детям, что изменения, которые происходят с ними в подростковом возрасте, являются вполне нормальными. Они не будут мешать полноценной жизни.

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Как это повлияет на обучение

Заместитель руководителя района Śródmieście Магдалена Вайцеховская рассказала, что почти 20 процентов учениц пропускают занятия из-за того, что чувствуют смущение, вызванное менструацией и отсутствием доступа к средствам гигиены . Когда менструация начинается внезапно, девушки испытывают страх, стыд и другие негативные эмоции, которые мешают им сосредоточиться на учебе.

Следовательно, наличие бесплатных гигиенических средств и информационных буклетов с объяснениями относительно их назначения – это не только дополнительный комфорт для учениц, но и профилактика пропусков занятий и влияния на качество обучения в особые для девушек дни месяца.