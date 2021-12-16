Саме таку зміну вартості на алкогольні вироби передбачає законопроєкт. Дорожчими стануть як міцні напої (горілка, віскі тощо), так і слабоалкогольні (пиво, сидр та інші).

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Як зростуть ціни на алкоголь та цигарки в Польщі

Отже, з січня 2022 року за півлітрову пляшку горілки жителям Польщі в середньому доведеться заплатити на 1,5 злотого більше. За пляшку вина з традиційним об'ємом 0,75 літра треба буде віддати на 16 грош більше. А пляшка пива стане дорожчою на 6 грош.

Що стосується зміни вартості тютюнових виробів, то орієнтований ріст цін за пачку цигарок становитиме 30 грош. Авторські вироби з тютюну подорожчають приблизно на 1 злотий.

Тютюнові та алкогольні вироби загалом у Польщі ставатимуть все дорожчими з кожним роком (очікувано на 5%). Так, у 2027 році пляшка горілки коштуватиме приблизно на 6,20 злотого більше, вина – на 0,65 злотого, пива – на 0,26 злотого, а вартість цигарок збільшиться на 4 злотих за пачку.

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