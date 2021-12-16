Именно такое изменение стоимости алкогольных изделий предусматривает законопроект. Более дорогими станут как крепкие напитки (водка, виски и так далее), так и слабоалкогольные (пиво, сидр и другие).

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Как вырастут цены на алкоголь и сигареты в Польше

Итак, с января 2022 года за полулитровую бутылку водки жителям Польши в среднем придется заплатить на 1,5 злотого больше. За бутылку вина с традиционным объемом 0,75 литра нужно будет отдать на 16 грош больше. А бутылка пива станет дороже на 6 грош.

Что касается изменения стоимости табачных изделий, то ориентированный рост цен на пачку сигарет составит 30 грош. Авторские изделия из табака подорожают примерно на 1 злотый.

Табачные и алкогольные изделия в целом в Польше будут дорожать с каждым годом (ожидается рост на 5%). Так, в 2027 году бутылка водки будет стоить примерно на 6,20 злотого больше, вина – на 0,65 злотого, пива – на 0,26 злотого, а стоимость сигарет увеличится на 4 злотых за пачку.

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