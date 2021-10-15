Раніше чиновники стверджували, що про підвищення акцизів не мовиться. Втім, згодом у Міністерстві фінансів таки заговорили про зміни. Там наголосили, що вони передумовлені насамперед турботою про здоров'я громадян.

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Чому влада хоче підвищити ціни на акцизи

Відповідне питання обговорили 29 вересня на засідання об'єднаних парламентських комітетів з охорони здоров'я та державних фінансів. Там, зокрема, представили результати дослідження щодо вживання алкоголю та тютюнових виробів у Польщі. Вони свідчать про те, що їхня доступність постійно зростає, а це прямо впливає на обсяг його споживання.

Натомість це створює медичні та соціальні проблеми. Тож, як пояснили у звіті, підняття цін може стати ефективним способом, щоб спонукати громадян кинути палити. Крім цього, це суттєво обмежує доступ молоді до цих виробів.

Довідка. Влада планує підняти акциз на алкоголь у 2022 на 10% – з подальшим щорічним зростанням на 5%. Водночас акциз на тютюнові вироби протягом 2023 – 2027 років хочуть щороку збільшувати на 5%.

Як можуть змінитися ціни у 2022 році: