Так, відомий готель "Москва" у Зліні оголосив про перейменування. Тепер заклад працюватиме під назвою "Злін".

Актуально Важливе повідомлення для українців від сервісу TransferGo: на що зараз слід звернути увагу

Детальніше про перейменування готелю в Чехії

Коли активіст Віт Марек дізнався про початок війни в Україні, яку ініціювала Росія, то створив петицію про зміну назви старого готелю. Документ швидко набрав 1 300 підписів.

Водночас не барилося з реакцією і керівництво закладу. Директорка готелю Мілослава Дюмлерова 1 березня підтримала рішення змінити назву. Вона заявила, що це буде складно зробити через фінансові перепони й через вплив пандемії коронавірусу, але, попри все, зволікати більше не можна. Зараз підприємство робить всі кроки для того, щоб змінити вивіску і назву в усіх офіційних документах.

Нагадуємо, що будинок, який зараз функціонує як готель "Москва", був збудований у 30-х роках XX століття. Спочатку він називався Společenský (Соціальний) будинок. В часи панування комунізму йому присвоїли назву "Москва".

Ми думаємо, що настав час змін. Чому назва міста, з якого зараз ведеться війна проти суверенної держави, має сяяти над Зліном? Ми думаємо, що назву готелю треба було змінити давно: або після 1989 року, або у 2021 році, коли ми дізналися, що склад боєприпасів, розташований лише за 25 кілометрів від Зліна, було підірвано російськими спецслужбами,

– висловився Віт Марек.

"Ми сприймаємо нинішню ситуацію як набагато драматичнішу, ніж у 90-ті роки. Ми не хочемо, щоб назва готелю асоціювалася з цією непробачною агресією, абсолютно неприйнятною для нас та для сучасного суспільства загалом. Тому ми вирішили зробити серйозні кроки та дати готелю "Москва" нове ім'я", – доповнила й підсумувала Мілослава Дюмлерова.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!