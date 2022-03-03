Так, известная гостиница "Москва" в Злине объявила о переименовании. Теперь заведение будет работать под названием "Злин" .

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Подробнее о переименовании гостиницы в Чехии

Когда активист Вит Марек узнал о начале войны в Украине, которую инициировала Россия, то создал петицию об изменении названия старой гостиницы. Документ быстро набрал 1 300 подписей.

В то же время не медлило с реакцией и руководство заведения. Директор гостиницы Милослава Дюмлерова 1 марта поддержала решение изменить название. Она заявила, что это будет сложно сделать из-за финансовых преград и из-за влияния пандемии коронавируса, но, несмотря ни на что, медлить больше нельзя. Сейчас предприятие делает все шаги, чтобы изменить вывеску и название во всех официальных документах.

Напоминаем, что здание, которое сейчас функционирует как гостиница "Москва", было построено в 30-х годах XX века. Первоначально он назывался Společenský (Социальный) дом. Во времена владычества коммунизма ему присвоили название "Москва".

Мы думаем, что пришло время перемен. Почему название города, из которого сейчас ведется война против суверенного государства, должно сиять над Злином? Мы думаем, что название гостиницы нужно было изменить давно: либо после 1989 года, либо в 2021 году, когда мы узнали, что склад боеприпасов, расположенный всего в 25 километрах от Злина, был взорван российскими спецслужбами,

– высказался Вит Марек.

"Мы воспринимаем нынешнюю ситуацию как намного более драматичную, чем в 90-е годы. Мы не хотим, чтобы название гостиницы ассоциировалось с этой непростительной агрессией, абсолютно неприемлемой для нас и для современного общества в целом. Поэтому мы решили сделать серьезные шаги и дать гостинице "Москва" "новое имя", – дополнила и подытожила Милослава Дюмлерова.