Ці зміни також стосуватимуться й українців. До чого варто бути готовими українським водіям у Польщі – далі у матеріалі!

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Нові правила для водіїв у Польщі

У 2024 році у Польщі набудуть чинності зміни до Кримінального кодексу. З 14 березня почнуть діяти норми, які дозволять вилучати авто у водіїв. Зокрема, поправки стосуватимуться:

кількості алкоголю в крові, за якої можуть конфіскувати автомобіль у нетверезого водія;

суми штрафів, якщо вилучення авто неможливе.

Українцям, які керують автомобілем у Польщі, варто враховувати, що конфіскація транспортного засобу буде застосовуватися у таких випадках:

при рівні алкоголю у крові водія понад 1,5 проміле – достатньо буде факту підтвердження стану алкогольного сп'яніння;

якщо водій став причиною чи учасником ДТП, а в його крові рівень алкоголю від 0,5 проміле.

Також, якщо під час ДТП автомобіль знищений, водія оштрафують на суму вартості транспортного засобу. А якщо дії нетверезого водія призвели до тяжких травм чи смерті, покарання збільшили з 12 років до 16 років за ґратами.

Тарифи за евакуацію та штрафмайданчик зростуть

Вже з 1 січня 2024 року в Польщі зросли штрафи за автомобілі, вивезені евакуатором на штрафні майданчики. В окремих випадків суми збільшаться майже на 15%.

У 2024 році зростуть тарифи за евакуацію та штрафмайданчик / Фото Unsplash

Максимальні тарифи за евакуацію транспортного засобу з дороги та зберігання його на автостоянці під охороною (штрафмайданчику) будуть такі:

для автомобіля до 3,5 тонн за послуги евакуатора – 697 злотих, за добу на штрафмайданчику – 60 злотих;

для автомобіля із масою від 3,5 тонн до 7,5 тонн за послуги евакуатора – 871 злотий, за добу на штрафмайданчику – 79 злотих.

За відсутність страхового поліса будуть рекордні штрафи

У Польщі з 1 січня штраф за відсутність страхового поліса буде рекордно високим. Це пов'язано із тим, що штрафна санкції прив'язані до мінімальної зарплати, яка суттєво зросла з початку року.

Тепер власники автомобіля без страхового поліса ризикують бути оштрафованими на суму до 200% мінімальної зарплати в Польщі – 8 484 злотих.

Розмір штрафу залежить також від терміну закінчення дії попереднього поліса. Повна сума штрафу накладається на тих водіїв авто, хто протермінував обов'язкове страхування понад два тижні. Водночас штрафи залежно від кількості днів будуть такі:

від 4 до 14 днів від закінчення дії попереднього страхового поліса – 4 284 злотих (50% штрафу);

до 3 днів – 1 697 злотих (20% від повного штрафу).

З 1 липня 2024 року мінімальну зарплату підвищать ще раз. Тоді штрафи також зростуть і за відсутність страхового поліса автомобіля доведеться заплатити до 8 600 злотих.

Зауважимо, 8 січня в Німеччині почалися масштабні страйки, які призводять до транспортного колапсу. Фермери почали перекривати дороги та автомагістралі по всій країні. Німецьких водіїв попереджають про неможливість руху, а частина дітей не змогла потрапити у школи.