Эти изменения будут также касаться и украинцев. К чему следует быть готовыми украинским водителям в Польше – дальше в материале!

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Новые правила для водителей в Польше

В 2024 году в Польше вступят в силу изменения в Уголовный кодекс. С 14 марта начнут действовать нормы, позволяющие изымать авто у водителей. В частности, поправки будут касаться:

количества алкоголя в крови, при котором могут конфисковать автомобиль у нетрезвого водителя;

суммы штрафов, если изъятие авто невозможно.

Украинцам, управляющих автомобилем в Польше, следует учитывать, что конфискация транспортного средства будет применяться в следующих случаях:

при уровне алкоголя в крови водителя свыше 1,5 промилле – достаточно факта подтверждения состояния алкогольного опьянения;

если водитель стал причиной участника ДТП, а в его крови уровень алкоголя от 0,5 промилле.

Также, если в ДТП автомобиль уничтожен, водителя оштрафуют на сумму стоимости транспортного средства. А если действия нетрезвого водителя привели к тяжелым травмам или смерти, наказание увеличили с 12 лет до 16 лет за решеткой.

Тарифы за эвакуацию и штрафплощадку возрастут

Уже с 1 января 2024 года в Польше выросли штрафы за автомобили, вывезенные эвакуатором на штрафные площадки. В отдельных случаях суммы увеличатся почти на 15%.

В 2024 году вырастут тарифы за эвакуацию и штрафплощадку / Фото Unsplash

Максимальные тарифы за эвакуацию транспортного средства с дороги и хранение его на охраняемой автостоянке (штрафплощадке) будут такие:

для автомобиля до 3,5 тонны за услуги эвакуатора – 697 злотых, за сутки на штрафплощадке – 60 злотых;

для автомобиля с массой от 3,5 тонны до 7,5 тонны за услуги эвакуатора – 871 злотый, за сутки на штрафплощадке – 79 злотых.

За отсутствие страхового полиса будут рекордные штрафы

В Польше с 1 января штраф за отсутствие страхового полиса будет рекордно высоким. Это связано с тем, что штрафные санкции привязаны к минимальной зарплате, существенно возросшей с начала года.

Теперь владельцы автомобиля без страхового полиса рискуют быть оштрафованными на сумму до 200% минимальной зарплаты в Польше – 8 484 злотых.

Размер штрафа зависит также от срока истечения действия предыдущего полиса. Полная сумма штрафа налагается на тех водителей авто, кто просрочил обязательное страхование более двух недель. В то же время штрафы в зависимости от количества дней будут следующие:

от 4 до 14 дней после окончания действия предыдущего страхового полиса – 4 284 злотых (50% штрафа);

до 3 дней – 1 697 злотых (20% от полного штрафа).

С 1 июля 2024 года минимальную зарплату повысят еще раз. Тогда штрафы также возрастут, и за отсутствие страхового полиса автомобиля придется заплатить до 8 600 злотых.

Заметим, 8 января в Германии начались масштабные забастовки, приводящие к транспортному коллапсу. Фермеры начали перекрывать дороги и автомагистрали по всей стране. Немецкие водители предупреждают о невозможности движения, а часть детей не смогла попасть в школы.