Штраф, арешт та депортація: що загрожує українцям, які нелегально працюють за кордоном

За різними підрахунками, кількість українців, які нелегально працюють за кордоном, становить від 3 до 5 мільйонів. Україна перебуває на першому місці у Європі за показниками трудової міграції.

Найчастіше наші співгромадяни виїжджають на роботу у Польщу, Чехію, Німеччину, Словаччину, Ізраїль та Португалію. При цьому кількість вакансій в країнах Європейського Союзу для іноземців лише збільшується.

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Із загальної кількості українських трудових мігрантів близько половини працює нелегально. Щоправда, такі показники відрізняються у залежності від держави – у Польщі понад 60% працевлаштовані офіційно, а у Німеччині близько 90% всіх українців працюють "на чорну".

Що загрожує нелегалам

Якщо нелегального працівника зафіксували контролюючі органи, то на нього можуть чекати:

штраф (кілька тисяч євро у країнах ЄС);

процес екстрадиції (арешт і передача особи державою у країну громадянства);

заборона на в'їзд (середній термін – від 3 до 5 років).

Українці, на жаль, не бояться працевлаштовуватись нелегально за кордоном через низку причин. Зокрема, безліч наших співгромадян звикли працювати "на чорну" у рідній країні, тому подібний досвід за кордоном їх не лякає.

Випадки покарання за порушення міграційного законодавства у Європі – не рідкість. До прикладу, згідно з даними Головного управління поліції Німеччини, за липень-вересень 2020 року з країни екстрадували 300 громадян України.