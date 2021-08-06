Чаще всего наши сограждане выезжают на работу в Польшу, Чехию, Германию, Словакию, Израиль и Португалию. При этом количество вакансий в странах Европейского Союза для иностранцев только увеличивается.
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Из общего количества украинских трудовых мигрантов около половины работают нелегально. Правда, такие показатели отличаются в зависимости от государства – в Польше более 60% трудоустроены официально, а в Германии около 90% всех украинцев работают "на черную".
Что грозит нелегалам
Если нелегального работника зафиксировали контролирующие органы, то на него могут ждать:
- штраф (несколько тысяч евро в странах ЕС);
- процесс экстрадиции (арест и передача нелегала государством в страну его гражданства);
- запрет на въезд (средний срок – от 3 до 5 лет).
Украинцы, к сожалению, не боятся трудоустраиваться нелегально за границей по ряду причин. В частности, множество наших сограждан привыкли работать "на черную" в родной стране, поэтому подобный опыт за рубежом их не пугает.
Случаи наказаний за нарушение миграционного законодательства в Европе – не редкость. К примеру, по данным Главного управления полиции Германии за июль-сентябрь 2020 года из страны экстрадировали 300 граждан Украины.