Чаще всего наши сограждане выезжают на работу в Польшу, Чехию, Германию, Словакию, Израиль и Португалию. При этом количество вакансий в странах Европейского Союза для иностранцев только увеличивается.

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Из общего количества украинских трудовых мигрантов около половины работают нелегально. Правда, такие показатели отличаются в зависимости от государства – в Польше более 60% трудоустроены официально, а в Германии около 90% всех украинцев работают "на черную".

Что грозит нелегалам

Если нелегального работника зафиксировали контролирующие органы, то на него могут ждать:

штраф (несколько тысяч евро в странах ЕС);

процесс экстрадиции (арест и передача нелегала государством в страну его гражданства);

запрет на въезд (средний срок – от 3 до 5 лет).

Украинцы, к сожалению, не боятся трудоустраиваться нелегально за границей по ряду причин. В частности, множество наших сограждан привыкли работать "на черную" в родной стране, поэтому подобный опыт за рубежом их не пугает.

Случаи наказаний за нарушение миграционного законодательства в Европе – не редкость. К примеру, по данным Главного управления полиции Германии за июль-сентябрь 2020 года из страны экстрадировали 300 граждан Украины.