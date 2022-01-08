Що взяти із собою на роботу за кордон: актуальний список

Кожна поїздка за кордон вимагає належної підготовки. Очевидна, що туристична подорож та робоча поїздка дуже відрізняють не лише за стилем та тривалістю, але й вимагають різну кількість речей, які необхідно взяти із собою.

Які речі варто взяти з собою за кордон, а які краще залишити вдома – читайте далі.

Важливо Як не потрапити в халепу під час роботи у Польщі: поради досвідченої менеджерки

Список речей на роботу, які варто взяти з собою за кордон

Експерти радять не пакувати валізи в останній день перед поїздкою. Адже ви можете не лише не встигнути зібратися, але й забути вдома щось важливе. Саме тому складати речі варто за списком.

Насамперед документи

Документи – це перше, про що слід пам'ятати, збираючись на поїздку за кордон. І якраз про це ми забуваємо, поки пакуємо одяг та інші речі

Які документи потрібно взяти

Документ, що посвідчує особу, тобто закордонний паспорт (перевірте який термін дії!).

COVID-паспорт.

Водійське посвідчення (якщо є).

Трудовий договір чи будь-який документ, що підтверджує ваше працевлаштування.

Квитки на літак, автобус чи документи на автомобіль.

Медичні записи – якщо у вас хронічні захворювання або ви приймаєте ліки на постійній основі.

Перелік важливих адрес та номерів телефонів – перш ніж поїхати, шукайте найближчі дипломатичні представництва чи інші організації, які допоможуть у разі неприємностей.

Платіжні картки та номер банківського рахунку – варто зберігати номер свого рахунку десь, щоб мати можливість швидко продиктувати його роботодавцю

Речі, які можна придбати лише вдома

Не можна скаржитися на асортимент у закордонних магазинах, але кожен з нас має свої улюблені (а іноді й необхідні) товари, які можна придбати лише вдома. Перед від'їздом варто придбати невеликий запас, наприклад, нашу улюблену та перевірену косметику, а особливо медикаменти.

Цікаво Як компактно зібрати валізу у подорож: секрети від колишніх стюардес

Одяг та предмети домашнього вжитку

Який і скільки одягу потрібно спакувати – справа дуже індивідуальна. Однак у нас є кілька питань, які ви повинні поставити собі перед тим, як укомплектувати гардероб та інші речі для поїздки:

В яку країну ми їдемо? Якщо в більш прохолодні скандинавські регіони тоді светри та кофти будуть кориснішими, ніж 10 пар шортів. Чи потрібен нам робочий одяг? Якщо так, то радимо зосередитись насамперед на зручному взутті. На скільки ми їдемо? Варто подумати над тим, чи дійсно нам потрібна, наприклад, зимова куртка, чи можна і без неї поїхати.

Навіть якщо у вашому житлі не буде пральної машини – не хвилюйтесь! Громадські пральні популярні у багатьох країнах Західної Європи. Вони дешеві й загальнодоступні. Краще взяти менше речей, але зручних – прання можна зробити в будь-який момент.