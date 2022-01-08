Що взяти із собою на роботу за кордон: актуальний список
Джерело:Europa jobs
Кожна поїздка за кордон вимагає належної підготовки. Очевидна, що туристична подорож та робоча поїздка дуже відрізняють не лише за стилем та тривалістю, але й вимагають різну кількість речей, які необхідно взяти із собою.
Які речі варто взяти з собою за кордон, а які краще залишити вдома – читайте далі.
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Список речей на роботу, які варто взяти з собою за кордон
Експерти радять не пакувати валізи в останній день перед поїздкою. Адже ви можете не лише не встигнути зібратися, але й забути вдома щось важливе. Саме тому складати речі варто за списком.
Насамперед документи
Документи – це перше, про що слід пам'ятати, збираючись на поїздку за кордон. І якраз про це ми забуваємо, поки пакуємо одяг та інші речі
Які документи потрібно взяти
- Документ, що посвідчує особу, тобто закордонний паспорт (перевірте який термін дії!).
- COVID-паспорт.
- Водійське посвідчення (якщо є).
- Трудовий договір чи будь-який документ, що підтверджує ваше працевлаштування.
- Квитки на літак, автобус чи документи на автомобіль.
- Медичні записи – якщо у вас хронічні захворювання або ви приймаєте ліки на постійній основі.
- Перелік важливих адрес та номерів телефонів – перш ніж поїхати, шукайте найближчі дипломатичні представництва чи інші організації, які допоможуть у разі неприємностей.
- Платіжні картки та номер банківського рахунку – варто зберігати номер свого рахунку десь, щоб мати можливість швидко продиктувати його роботодавцю
Речі, які можна придбати лише вдома
Не можна скаржитися на асортимент у закордонних магазинах, але кожен з нас має свої улюблені (а іноді й необхідні) товари, які можна придбати лише вдома. Перед від'їздом варто придбати невеликий запас, наприклад, нашу улюблену та перевірену косметику, а особливо медикаменти.
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Одяг та предмети домашнього вжитку
Який і скільки одягу потрібно спакувати – справа дуже індивідуальна. Однак у нас є кілька питань, які ви повинні поставити собі перед тим, як укомплектувати гардероб та інші речі для поїздки:
- В яку країну ми їдемо? Якщо в більш прохолодні скандинавські регіони тоді светри та кофти будуть кориснішими, ніж 10 пар шортів.
- Чи потрібен нам робочий одяг? Якщо так, то радимо зосередитись насамперед на зручному взутті.
- На скільки ми їдемо? Варто подумати над тим, чи дійсно нам потрібна, наприклад, зимова куртка, чи можна і без неї поїхати.