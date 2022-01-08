Какие вещи следует взять с собой за границу, а какие лучше оставить дома – читайте дальше.

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Список вещей на работу, которые следует взять с собой за границу

Эксперты советуют не паковать чемоданы в последний день перед поездкой. Вы ведь можете не только не успеть собраться, но и забыть дома что-то важное. Именно поэтому складывать вещи следует по списку.

В первую очередь, документы

Документы – это первое, что следует помнить, собираясь на поездку за границу. И как раз об этом мы забываем, пока упаковываем одежду и другие вещи

Какие документы нужно взять

Документ, удостоверяющий личность, то есть загранпаспорт (проверьте срок действия!).

COVID-паспорт.

Водительское удостоверение (если есть).

Трудовой договор или любой документ, подтверждающий ваше трудоустройство.

Билеты на самолет, автобус или документы на автомобиль.

Медицинские записи – если у вас хронические заболевания или вы принимаете лекарства на постоянной основе.

Перечень важных адресов и номеров телефонов – прежде чем выехать, ищите ближайшие дипломатические представительства или другие организации, которые помогут в случае неприятностей.

Платежные карты и номер банковского счета – храните номер своего счета где-то, чтобы иметь возможность быстро продиктовать его работодателю

Вещи, которые можно приобрести только дома

Нельзя жаловаться на ассортимент в зарубежных магазинах, ведь у каждого из нас есть свои любимые (а иногда и необходимые) товары, которые можно приобрести только дома. Перед отъездом стоит приобрести небольшой запас, например нашу любимую и проверенную косметику, а особенно медикаменты.

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Одежда и предметы домашнего обихода

Какой и сколько одежды нужно упаковать – дело очень индивидуальное. Однако есть несколько вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем укомплектовать гардероб и другие вещи для поездки:

В какую страну мы уезжаем? Если в более прохладные скандинавские регионы тогда свитера и кофты будут более полезны, чем 10 пар шорт. Нужна ли нам рабочая одежда? Если да, то советуем сосредоточиться прежде всего на удобной обуви. На сколько мы уезжаем? Следует подумать над тем, действительно ли нам нужна, например, зимняя куртка, или можно без нее поехать.

Интересный факт! Даже если в вашем жилье не будет стиральной машины – не беспокойтесь! Общественные прачечные популярны во многих странах Западной Европы. Они дешевы и общедоступны. Лучше взять меньше вещей, но удобных – стирку можно сделать в любой момент.