Какие вещи следует взять с собой за границу, а какие лучше оставить дома – читайте дальше.
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Список вещей на работу, которые следует взять с собой за границу
Эксперты советуют не паковать чемоданы в последний день перед поездкой. Вы ведь можете не только не успеть собраться, но и забыть дома что-то важное. Именно поэтому складывать вещи следует по списку.
В первую очередь, документы
Документы – это первое, что следует помнить, собираясь на поездку за границу. И как раз об этом мы забываем, пока упаковываем одежду и другие вещи
Какие документы нужно взять
- Документ, удостоверяющий личность, то есть загранпаспорт (проверьте срок действия!).
- COVID-паспорт.
- Водительское удостоверение (если есть).
- Трудовой договор или любой документ, подтверждающий ваше трудоустройство.
- Билеты на самолет, автобус или документы на автомобиль.
- Медицинские записи – если у вас хронические заболевания или вы принимаете лекарства на постоянной основе.
- Перечень важных адресов и номеров телефонов – прежде чем выехать, ищите ближайшие дипломатические представительства или другие организации, которые помогут в случае неприятностей.
- Платежные карты и номер банковского счета – храните номер своего счета где-то, чтобы иметь возможность быстро продиктовать его работодателю
Вещи, которые можно приобрести только дома
Нельзя жаловаться на ассортимент в зарубежных магазинах, ведь у каждого из нас есть свои любимые (а иногда и необходимые) товары, которые можно приобрести только дома. Перед отъездом стоит приобрести небольшой запас, например нашу любимую и проверенную косметику, а особенно медикаменты.
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Одежда и предметы домашнего обихода
Какой и сколько одежды нужно упаковать – дело очень индивидуальное. Однако есть несколько вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем укомплектовать гардероб и другие вещи для поездки:
- В какую страну мы уезжаем? Если в более прохладные скандинавские регионы тогда свитера и кофты будут более полезны, чем 10 пар шорт.
- Нужна ли нам рабочая одежда? Если да, то советуем сосредоточиться прежде всего на удобной обуви.
- На сколько мы уезжаем? Следует подумать над тем, действительно ли нам нужна, например, зимняя куртка, или можно без нее поехать.