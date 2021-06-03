Як відомо, легальні жителі Угорщини та Сербії можуть без обмежень подорожувати між цими двома державами, якщо нададуть підтвердження того, що пройшли повну вакцинацію від COVID-19. Це стосується осіб, які отримали дві дози вакцини (або одну, якщо щепилися препаратом Johnson&Johnson).
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Як курсуватиме потяг
Міжнародний потяг "Іво Андрич" буде відправлятися зі залізничного вокзалу Суботиці о 14:02 і прибуватиме в Будапешт о 18:04.
Зі залізничного вокзалу Keleti в Будапешті потяг рушатиме о 11:57 і прибуватиме в пункт призначення о 15:55.
Звичайна ціна квитка другого класу становитиме 3,42 тисячі динарів. Це близько 979 гривень або 29 євро.
Відновили рух поїздів за маршрутом "Суботиця – Будапешт" / Фото Unsplash