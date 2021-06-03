Как известно, легальные жители Венгрии и Сербии могут без ограничений путешествовать между этими двумя государствами, если предоставят подтверждение того, что прошли полную вакцинацию от COVID-19 . Это касается лиц, которые получили две дозы вакцины (или одну, если привились препаратом Johnson & Johnson).

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Как будет курсировать поезд

Международный поезд "Иво Андрич" будет отправляться из железнодорожного вокзала Суботиц ы в 14:02 и прибывать в Будапешт в 18:04.

С железнодорожного вокзала Keleti в Будапеште поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в пункт назначения в 15:55.

Обычная цена билета второго класса составит 3,42 тысячи динаров . Это около 979 гривен или 29 евро.