Чоловік, який побував у Північній Кореї, розповів, що там побачив

Північна Корея вперше за останні роки готується відкрити кордони для туристів. Громадянин Болгарії Тодор Мерджанов, який побував там, навчаючись за обміном, розповів, до чого варто готуватися.

До Пхеньяну Мерджанов прибув у 2013 році. Туди він приїхав як студент одного з ВНЗ Болгарії, аби вивчати корейську мову. У Північній Кореї Мерджанова та його напарника прийняв Університет імені Кім Ір Сена.

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Що Мерджанов побачив у Північній Кореї

Цікаво, що одні з найяскравіших спогадів Мерджанова – громадська лазня Пхеньяна. Саме там вдалося зустріти нових друзів.

Я навчався в найстарішому університеті країни кілька тижнів, і, майже не маючи можливості контактувати із зовнішнім світом, я став сприймати цих студентів як своїх друзів,

– заявив Мерджанов.

На території Пхеньяну студенти жили в жорстких обмеженнях. Зокрема:

поодинці не можна було відходити від гуртожитка;

запитувати дозвіл на далекі прогулянки;

дотримуватися комtндантської години.



Мерджанов пробув у КНДР декілька тижнів / Unsplash

Мерджанов наголошував, що, попри все, намагався відчути себе туристом. Хоча студенти мали змогу відвідувати лише певні вулиці та крамниці. Окрім того, вдалося одного разу проїхатися на метро.

"Я спілкувався з молодими північнокорейцями, запитуючи їх про їхні амбіції. Багато студентів хотіли того ж, що й ми: подорожувати та пізнати світ. Я був розчарований і засмучений, знаючи, що вони не можуть подорожувати, як я", – наголосив Мерджанов.

Цікаво, що наразі Північна Корея дуже зацікавлена у туристах. Вони – єдине джерело готівки для диктаторської країни.