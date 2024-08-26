В Пхеньян Мерджанов прибыл в 2013 году. Туда он приехал как студент одного из вузов Болгарии, чтобы изучать корейский язык. В Северной Корее Мерджанова и его напарника принял Университет имени Ким Ир Сена.
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Что Мерджанов увидел в Северной Корее
Интересно, что одни из самых ярких воспоминаний Мерджанова – общественная баня Пхеньяна. Именно там удалось встретить новых друзей.
Я учился в старейшем университете страны несколько недель, и, почти не имея возможности контактировать с внешним миром, я стал воспринимать этих студентов как своих друзей,
– заявил Мерджанов.
На территории Пхеньяна студенты жили в жестких ограничениях. В частности:
- в одиночку нельзя было отходить от общежития;
- запрашивать разрешение на дальние прогулки;
- соблюдать комендантский час.
Мерджанов пробыл в КНДР несколько недель / Unsplash
Мерджанов отмечал, что, несмотря на все, пытался почувствовать себя туристом. Хотя студенты имели возможность посещать только определенные улицы и магазины. Кроме того, удалось однажды проехаться на метро.
"Я общался с молодыми северокорейцами, спрашивая их об их амбициях. Многие студенты хотели того же, что и мы: путешествовать и познать мир. Я был разочарован и расстроен, зная, что они не могут путешествовать, как я", – подчеркнул Мерджанов.
Интересно, что сейчас Северная Корея очень заинтересована в туристах. Они – единственный источник наличности для диктаторской страны.