Чи пропускають легковики та автобуси: у ДПСУ розповіли яка зараз ситуація на кордоні з Польщею

19 лютого 2024, 18:00
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Джерело:

Укрінформ

Польські фермери станом на понеділок, 19 січня, продовжують блокаду кордону. Повідомили, що тепер не пропускають не лише вантажівки, але й легкові авто та автобуси. У ДПСУ відповіли, чи правда це.

Андрій Демченко – речник Державної прикордонної служби України – розповів, що польські фермери насамперед блокують рух для вантажівок. Тим часом рух легкових автомобілів та автобусів обіцяли не блокувати.

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За словами Демченка, наразі фіксують, що автобуси та автомобілі перетинають кордон як на виїзді з України, так і в напрямку нашої держави. 

Тому сказати, що вони (польські фермери – 24 Канал) блокують рух, я не можу,
– наголосив Демченко.

Він додав, що у ДПСУ звертають увагу на відео, які публікують у мережі, де автобуси начебто не пропускають. Вочевидь, їхній рух ускладнює те, що польські фермери перебувають на автошляхах, які ведуть до кордону, й доводиться об'їжджати. 

Що було раніше

Раніше у мережі оприлюднювали кадри, на яких польські фермери блокують проїзд автобусів з пасажирами. Олександр Кубраков – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури – розповів, що вже провів переговори з Яцеком Сєвєрою – головою Бюро безпеки Польщі. Окрім того, міністр наголосив: блокування вантажівок – неприпустиме. 

Кубраков додав, що Україна робить все можливе, аби мінімізувати "якісь можливі економічні втрати для польських фермерів, аграріїв та бізнесу". Через Чорноморський коридор Україна змогла експортувати понад 17 мільйонів тонн агропродукції.

Автор: Мар'яна Бекало