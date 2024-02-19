Чи пропускають легковики та автобуси: у ДПСУ розповіли яка зараз ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери станом на понеділок, 19 січня, продовжують блокаду кордону. Повідомили, що тепер не пропускають не лише вантажівки, але й легкові авто та автобуси. У ДПСУ відповіли, чи правда це.

Андрій Демченко – речник Державної прикордонної служби України – розповів, що польські фермери насамперед блокують рух для вантажівок. Тим часом рух легкових автомобілів та автобусів обіцяли не блокувати.

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За словами Демченка, наразі фіксують, що автобуси та автомобілі перетинають кордон як на виїзді з України, так і в напрямку нашої держави.

Тому сказати, що вони (польські фермери – 24 Канал) блокують рух, я не можу,

– наголосив Демченко.

Він додав, що у ДПСУ звертають увагу на відео, які публікують у мережі, де автобуси начебто не пропускають. Вочевидь, їхній рух ускладнює те, що польські фермери перебувають на автошляхах, які ведуть до кордону, й доводиться об'їжджати.

Що було раніше

Раніше у мережі оприлюднювали кадри, на яких польські фермери блокують проїзд автобусів з пасажирами. Олександр Кубраков – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури – розповів, що вже провів переговори з Яцеком Сєвєрою – головою Бюро безпеки Польщі. Окрім того, міністр наголосив: блокування вантажівок – неприпустиме.

Кубраков додав, що Україна робить все можливе, аби мінімізувати "якісь можливі економічні втрати для польських фермерів, аграріїв та бізнесу". Через Чорноморський коридор Україна змогла експортувати понад 17 мільйонів тонн агропродукції.