Андрей Демченко – представитель Государственной пограничной службы Украины – рассказал, что польские фермеры прежде всего блокируют движение для грузовиков. Между тем движение легковых автомобилей и автобусов обещали не блокировать.

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По словам Демченко, сейчас фиксируют, что автобусы и автомобили пересекают границу как на выезде из Украины, так и в направлении нашего государства.

Поэтому сказать, что они (польские фермеры – 24 Канал) блокируют движение, я не могу,

– подчеркнул Демченко.

Он добавил, что в ГПСУ обращают внимание на видео, которые публикуют в сети, где автобусы якобы не пропускают. Очевидно, их движение затрудняет то, что польские фермеры находятся на автодорогах, которые ведут к границе, и приходится объезжать.

Что было раньше

Ранее в сети обнародовали кадры, на которых польские фермеры блокируют проезд автобусов с пассажирами. Александр Кубраков – министр развития общин, территорий и инфраструктуры – рассказал, что уже провел переговоры с Яцеком Северой – председателем Бюро безопасности Польши. Кроме того, министр подчеркнул: блокирование грузовиков – недопустимо.

Кубраков добавил, что Украина делает все возможное, чтобы минимизировать "какие-то возможные экономические потери для польских фермеров, аграриев и бизнеса". Через Черноморский коридор Украина смогла экспортировать более 17 миллионов тонн агропродукции.