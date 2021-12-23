Що варто знати тим, хто планує закордонні поїздки напередодні свят

Напередодні Різдва та Нового року збільшується кількість мандрівників. Поки одні люди намагаються побувати Європі напередодні свят, інші – повертаються зі заробітків, аби зустріти особливий час року з родиною. Відтак, Західне регіональне управління Держприкордонслужби України нагадало громадянам головну інформацію, на яку слід звернути увагу при перетину кордону.

Найбільша активність, стверджують прикордонний, спостерігається на кордоні з Польщею в межах Львівської області. При цьому більша кількість людей в'їжджає до України, ніж покидає її межі.

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Детальніше про активність на кордоні

За словами прикордонників, через ділянку відповідальності Західного управління до України за період 17 – 19 грудня прибули понад 156 тисяч осіб. Це на 56% більше, ніж було з 10 по 12 грудня, коли на в'їзді кордон перетнули 100 тисяч осіб.

Держприкордонслужба зазначила, що готова забезпечити ритмічний пропуск громадян, які будуть перетинати кордон у святкові та передсвяткові дні. У разі можливого збільшення транспортного руху посилено працюватимуть додаткові прикордонні наряди з перевірки паспортних документів та огляду транспортних засобів, аби не виникали великі черги.

Самих мандрівників при цьому просять планувати подорожі завчасно та пам'ятати, що прикордонники, серед іншого, перевіряють документи, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції.

Перед поїздкою варто ознайомитися з такою інформацією:

правилами перетинання державного кордону України під час карантину;

інформацію про завантаженість пунктів пропуску на офіційному вебсайті Держприкордонслужби;

особливостями в'їзду до різних країн під час пандемії та транзитів через їхню територію;

списком документів, необхідних для перетину державного кордону громадянами України;

переліком документів, необхідних для перетинання державного кордону України іноземцями та особами без громадянства;

порядком виїзду за кордон неповнолітніх осіб.

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