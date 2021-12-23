Наибольшая активность, как утверждают пограничный, наблюдается на границе с Польшей в пределах Львовской области. При этом большее количество человек въезжает в Украину, чем покидает ее границы.

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Подробнее об активности на границе

По словам пограничников, через участок ответственности Западного управления в Украину за период 17 – 19 декабря прибыли более 156 тысяч человек . Это на 56% больше, чем было с 10 по 12 декабря, когда на въезде границу пересекли 100 тысяч человек.

Госпогранслужба отметила, что готова обеспечить ритмический пропуск граждан, которые будут пересекать границу в праздничные и предпраздничные дни. В случае возможного увеличения транспортного движения будут усиленно работать дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и досмотру транспортных средств, чтобы не возникали большие очереди.

Самих путешественников при этом просят планировать путешествия раньше времени и помнить, что пограничники, среди прочего, проверяют документы, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Перед поездкой следует ознакомиться с такой информацией :

правилами пересечения государственной границы Украины во время карантина;

информацию о загруженности пунктов пропуска на официальном вебсайте Госпогранслужбы;

особенностями въезда в разные страны во время пандемии и транзитов через их территорию;

списком документов , необходимых для пересечения государственной границы гражданами Украины;

перечнем документов , необходимых для пересечения государственной границы Украины иностранцами и лицами без гражданства;

порядком выезда за границу несовершеннолетних.