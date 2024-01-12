Завірити документи можна не лише у нотаріуса. Найпростіше зробити це у пунктах Czech POINT, які розташовані у поштових відділеннях чи державних установах. Деталі про цю послугу – далі у матеріалі!

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Що таке Czech POINT?

Czech POINT у Чехії – це державний орган, який дає можливість доступу до різноманітних реєстрів, а його співробітники мають право завіряти підписи. Цей інформаційний національний термінал для подачі та засвідчення документів створили, щоб спростити комунікацію людей із державними установами.

Це універсальне місце, що спрощує спілкування між державними установами та людьми,

– вказано на сайті.

Послуги Czech POINT доступні у понад 7 100 місцях у Чехії. Найчастіше – у поштових відділеннях, органах місцевого самоврядування, у деяких посольствах.

У цих пунктах можна отримати такі послуги:

офіційно засвідчити документи. Чеською мовою "хочу засвідчити документ / підпис / копію" буде "chci ověřit listinu / podpis / kopie";

перевести письмові документи в електронну форму та навпаки;

отримати eRecept (електронний рецепт) та eOčkování (електронний сертифікат про вакцинацію);

отримати інформацію про перебіг справ про адміністративне порушення та подати заяву про початок адміністративного процесу;

отримати та засвідчити дані з публічних і непублічних інформаційних реєстрів (оформити витяги з Реєстру підприємців, зареєстрованих у Ліцензійній палаті, з Комерційного реєстру, з Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій, Реєстру судимостей, Кадастру нерухомості, з оцінювання водія за балами, з Кримінального реєстру).

Що таке Czech POINT / Фото Lupa.cz

Із собою треба мати документ на підтвердження особи (паспорт, водійське посвідчення чи посвідку про довготривале проживання у Чехії), за потреби довіреність, свідоцтво про народження дитини або рішення суду (у разі законного представника), гроші для оплати.

Важливо! Розмір оплати залежить від конкретної послуги.

У Чехії вдвічі зросли виплати на житло для українців

З 1 січня у Чехії зросли компенсації на проживання для українців із вразливих категорій. Це підвищення стосується близько 66 тисяч громадян.

Компенсація за житло для вразливих категорій у Чехії з 2024 року:

6 000 крон (244 євро) – за проживання в зареєстрованому житлі;

4 800 крон (195 євро) – за проживання в незареєстрованому житлі.

Поки що вразливі особи у Чехії мають право на безкоштовне житло від держави протягом необмеженого періоду. Але з 1 вересня 2024 року всі категорії осіб під тимчасовим захистом, зможуть перебувати в наданому державою житлі лише до 90 днів.