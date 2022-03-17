Що робити зі страхуванням при виїзді за кордон: корисна інформація для українців

Громадянам України роз'яснили, як бути зі страховими полісами у разі перетину кордону на власній машині.

Корисну інформацію опублікувала пресслужба Національного банку України у фейсбук.

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Що важливо знати українцям про страховку

для перетину кордону

У водіїв, які в'їжджають на територію Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на приватному авто, не вимагатимуть полісів "Зелена карта". Однак після перетину кордону громадянам України варто оформити страховку у тій країні, у якій й надалі перебуватимете.

Деякі європейські країни пропонують українцям безкоштовний поліс або беруть на себе страховий захист автомобілістів з України.

Безкоштовна страховка у Польщі

Польські страхові компанії ERGO, PZU та Warta надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності власникам авто строком на 30 днів. Представників цих страховиків можна знайти на прикордонних пунктах із польського боку кордону.

Як отримати поліс в Чехії

Чеське страхове бюро безкоштовно покриває шкоду, якщо її заподіяли українські автомобілісти на незастрахованих машинах. Такі умови дійсні впродовж двох місяців після перетину українського кордону.

Крім цього, для водіїв з України у Чехії працює спеціальна гаряча лінія (+420 251 032 834), оператори якої розмовляють українською.

Страховка у Німеччині

Німецькі страховики покривають шкоду, заподіяну українськими автомобілістами внаслідок ДТП, до 31 травня поточного року. Офіс Бюро "Зелена карта" у Німеччині відповідатиме за врегулювання збитків у разі аварій, а постраждалі в ДТП з вини українських водіїв мають звертатись до нього для відшкодування.

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Прямуючи в інші країни, поліси "Зелена карта" сьогодні можна оформити в українських страховиків, у тому числі придбати онлайн. Їх можна оформити як на короткий термін (до 60 днів) зі знижкою 50%, так і на будь-який інший термін.