Полезную информацию опубликовала пресс-служба Национального банка Украины в фейсбуке.

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Что важно знать украинцам о страховке

для пересечения границы

У водителей, въезжающих на территорию Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на частном авто, не потребуют полисов "Зеленая карта". Однако после пересечения границы гражданам Украины следует оформить страховку в той стране, в которой и в дальнейшем будете находиться.

Некоторые европейские страны предлагают украинцам бесплатный полис или берут на себя страховую защиту автомобилистов из Украины.

Бесплатная страховка в Польше

Польские страховые компании ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности владельцам автомобилей сроком на 30 дней. Представителей страховщиков можно найти на пограничных пунктах с польской стороны границы.

Как получить полис в Чехии

Чешское страховое бюро бесплатно возмещает ущерб, если его причинили украинские автомобилисты на незастрахованных машинах. Такие условия действительны в течение двух месяцев после пересечения украинской границы.

Кроме этого, для водителей из Украины в Чехии работает специальная горячая линия (+420 251 032 834), операторы которой говорят по-украински.

Страховка в Германии

Немецкие страховщики возмещают ущерб, причиненный украинскими автомобилистами в результате ДТП, до 31 мая текущего года. Офис Бюро "Зеленая карта" в Германии будет отвечать за урегулирование ущерба в случае аварий, а пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться к нему для возмещения.

Обратите внимание! Следуя в другие страны, полисы "Зеленая карта" сегодня можно оформить у украинских страховщиков, в том числе приобрести онлайн. Их можно оформить как на короткие сроки (до 60 дней) со скидкой 50%, так и на любой другой срок.