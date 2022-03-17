Полезную информацию опубликовала пресс-служба Национального банка Украины в фейсбуке.
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Что важно знать украинцам о страховке
для пересечения границы
У водителей, въезжающих на территорию Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на частном авто, не потребуют полисов "Зеленая карта". Однако после пересечения границы гражданам Украины следует оформить страховку в той стране, в которой и в дальнейшем будете находиться.
Некоторые европейские страны предлагают украинцам бесплатный полис или берут на себя страховую защиту автомобилистов из Украины.
Бесплатная страховка в Польше
Польские страховые компании ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности владельцам автомобилей сроком на 30 дней. Представителей страховщиков можно найти на пограничных пунктах с польской стороны границы.
Как получить полис в Чехии
Чешское страховое бюро бесплатно возмещает ущерб, если его причинили украинские автомобилисты на незастрахованных машинах. Такие условия действительны в течение двух месяцев после пересечения украинской границы.
Кроме этого, для водителей из Украины в Чехии работает специальная горячая линия (+420 251 032 834), операторы которой говорят по-украински.
Страховка в Германии
Немецкие страховщики возмещают ущерб, причиненный украинскими автомобилистами в результате ДТП, до 31 мая текущего года. Офис Бюро "Зеленая карта" в Германии будет отвечать за урегулирование ущерба в случае аварий, а пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться к нему для возмещения.
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