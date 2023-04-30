Загубили карту побиту в Польщі: що робити

До теми Як податися на карту побиту в Польщі 2023: корисні поради

Що робити, якщо загубили карту побиту

Як тільки іноземець помітив зникнення карти побиту, йому потрібно звернутися до ужонду.

Необхідно дотримуватися таких термінів:

протягом 3 днів повідомити ужонд, в якому отримали втрачений документ;

протягом 14 днів подати заяву про відновлення карти побиту.

Заяву можна подати як особисто, так і поштою, надіславши лист з повідомленням про вручення.

Документи, які потрібні для відновлення:

заповнену форму клопотання про заміну карти;

дві фотографії розміром 35*45 міліметрів;

копії всіх заповнених сторінок закордонного паспорта та оригінал документа;

копію та оригінал "zaświadczenie o zameldowaniu". Зверніть увагу, що документ видає ужонд за наявності паспорта, Pesel та договору оренди житла. Видача цієї довідки коштує 17 злотих;

квитанцію про оплату послуги.

Якщо установа повідомить про відсутність певних документів, то у заявника є 7 днів, щоб їх надати. Після подання заяви й документів ужонд видасть іноземцю довідку, яка підтверджуватиме легальне перебування особи в Польщі. Вона діє до дня отримання нової картки побиту, але не довше 2 місяців.

Що робити при втраті карти побиту / Фото WizaSerwis

Вартість заміни карти побиту

Переоформлення карти побиту платне. Якщо іноземець вперше звертається з такою заявою, вартість послуги становить 200 злотих. Якщо звернення повторне – ціна зростає до 300 злотих.

Деякі категорії громадян можуть отримати 50% знижки. До таких осіб належать:

іноземці у важкому фінансовому становищі;

іноземці, які перебувають в Польщі з метою навчання в школі чи коледжі;

діти до 16 років.

Зверніть увагу! Не всі іноземці проживають у Польщі на постійній основі, тому і роботу обирають різну, зокрема, не за довгостроковим контрактом. Більшість влаштовуються на сезонні роботи, по закінченню яких повертаються додому. Раніше ми розповідали все, що треба знати про сезонну роботу в Польщі.