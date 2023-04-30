Загубили карту побиту в Польщі: що робити
Джерело:Visit Ukraine
Карта побиту – це документ, який підтверджує особу та легальний статус перебування іноземця в Польщі. Оскільки вона є у вигляді пластикової картки з фотографією власника, її легко загубити чи пошкодити.
Розповідаємо, що робити у такому випадку. Куди слід звертатися першочергово та яка вартість заміни документа – читайте далі!
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Що робити, якщо загубили карту побиту
Як тільки іноземець помітив зникнення карти побиту, йому потрібно звернутися до ужонду.
Необхідно дотримуватися таких термінів:
- протягом 3 днів повідомити ужонд, в якому отримали втрачений документ;
- протягом 14 днів подати заяву про відновлення карти побиту.
Заяву можна подати як особисто, так і поштою, надіславши лист з повідомленням про вручення.
Документи, які потрібні для відновлення:
- заповнену форму клопотання про заміну карти;
- дві фотографії розміром 35*45 міліметрів;
- копії всіх заповнених сторінок закордонного паспорта та оригінал документа;
- копію та оригінал "zaświadczenie o zameldowaniu". Зверніть увагу, що документ видає ужонд за наявності паспорта, Pesel та договору оренди житла. Видача цієї довідки коштує 17 злотих;
- квитанцію про оплату послуги.
Якщо установа повідомить про відсутність певних документів, то у заявника є 7 днів, щоб їх надати. Після подання заяви й документів ужонд видасть іноземцю довідку, яка підтверджуватиме легальне перебування особи в Польщі. Вона діє до дня отримання нової картки побиту, але не довше 2 місяців.
Що робити при втраті карти побиту / Фото WizaSerwis
Вартість заміни карти побиту
Переоформлення карти побиту платне. Якщо іноземець вперше звертається з такою заявою, вартість послуги становить 200 злотих. Якщо звернення повторне – ціна зростає до 300 злотих.
Деякі категорії громадян можуть отримати 50% знижки. До таких осіб належать:
- іноземці у важкому фінансовому становищі;
- іноземці, які перебувають в Польщі з метою навчання в школі чи коледжі;
- діти до 16 років.