К теме Как отправиться на карту избитую в Польше 2023: полезные советы

Что делать, если потеряли карту побыту

Как только иностранец заметил исчезновение карты побыту, ему нужно обратиться в уженд.

Необходимо соблюдать следующие термины:

в течение 3 дней сообщить уженду, в котором получили утраченный документ;

в течение 14 дней подать заявление о восстановлении карты побыту.

Заявление можно подать как лично, так и по почте, отправив письмо с уведомлением о вручении.

Документы, необходимые для восстановления:

заполненную форму ходатайства о замене карты;

две фотографии размером 35*45 миллиметров;

копии всех заполненных страниц загранпаспорта и оригинал документа;

копию и оригинал "zaświadczenie o zameldowaniu". Обратите внимание, что документ выдает уженд при наличии паспорта, Pesel и договора аренды жилья. Выдача этой справки стоит 17 злотых;

квитанцию об оплате услуги.

Если учреждение уведомит об отсутствии определенных документов, у заявителя есть 7 дней, чтобы их предоставить. После подачи заявления и документов уженд выдаст иностранцу справку, подтверждающую легальное пребывание личности в Польше. Она действует до дня получения новой карты побыту, но не дольше 2 месяцев.

Что делать при потере карты побыту / Фото WizaSerwis

Стоимость замены карты побыту

Переоформление карты побыту платное. Если иностранец впервые обращается к такому заявлению, стоимость услуги составляет 200 злотых. Если обращение повторное – цена увеличивается до 300 злотых.

Некоторые категории могут получить 50% скидки. К таким лицам относятся:

иностранцы в тяжелом финансовом положении;

иностранцы, которые находятся в Польше с целью обучения в школе или в колледже;

дети младше 16 лет.

Обратите внимание! Не все иностранцы проживают в Польше на постоянной основе, поэтому и работу выбирают разную, в частности, не по долгосрочному контракту. Большинство устраивается на сезонные работы, по окончании которых возвращаются домой. Раньше мы рассказывали все, что нужно знать о сезонной работе в Польше.