Рассказываем, что делать в этом случае. Куда следует обращаться в первую очередь и какова стоимость замены документа – читайте дальше!
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Что делать, если потеряли карту побыту
Как только иностранец заметил исчезновение карты побыту, ему нужно обратиться в уженд.
Необходимо соблюдать следующие термины:
- в течение 3 дней сообщить уженду, в котором получили утраченный документ;
- в течение 14 дней подать заявление о восстановлении карты побыту.
Заявление можно подать как лично, так и по почте, отправив письмо с уведомлением о вручении.
Документы, необходимые для восстановления:
- заполненную форму ходатайства о замене карты;
- две фотографии размером 35*45 миллиметров;
- копии всех заполненных страниц загранпаспорта и оригинал документа;
- копию и оригинал "zaświadczenie o zameldowaniu". Обратите внимание, что документ выдает уженд при наличии паспорта, Pesel и договора аренды жилья. Выдача этой справки стоит 17 злотых;
- квитанцию об оплате услуги.
Если учреждение уведомит об отсутствии определенных документов, у заявителя есть 7 дней, чтобы их предоставить. После подачи заявления и документов уженд выдаст иностранцу справку, подтверждающую легальное пребывание личности в Польше. Она действует до дня получения новой карты побыту, но не дольше 2 месяцев.
Что делать при потере карты побыту / Фото WizaSerwis
Стоимость замены карты побыту
Переоформление карты побыту платное. Если иностранец впервые обращается к такому заявлению, стоимость услуги составляет 200 злотых. Если обращение повторное – цена увеличивается до 300 злотых.
Некоторые категории могут получить 50% скидки. К таким лицам относятся:
- иностранцы в тяжелом финансовом положении;
- иностранцы, которые находятся в Польше с целью обучения в школе или в колледже;
- дети младше 16 лет.