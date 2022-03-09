Що робити українцям після перетину кордону: 3 сценарії для тих, хто рятується від війни
Джерело:телеграм-канал Ukraine NOW
У пошуках прихистку від війни багато українців вирушають у країни Європи. У такому разі оформлення статусу біженця – не завжди оптимальне рішення.
Про три можливі варіанти розвитку подій для громадян України, які рятуються від війни у Європі, розповіли у телеграм-каналі Ukraine NOW.
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Законне право на перебування в країнах Європейського Союзу до 90 днів
Краще не поспішати подавати заявку на отримання статусу біженця. Найкращий варіант – зупинитися у родичів, друзів чи знайомих. Якщо, звісно, вам дозволяють фінансові можливості. На території ЄС ви можете перебувати практично 3 місяці.
Механізм тимчасового захисту
Насамперед зазначимо, що важливо уточнювати нюанси у кожній країні окремо. Що передбачає такий варіант:
- отримання посвідки на 1 рік на проживання на період тимчасового захисту;
- право працювати;
- можливість навчатися (діти віком до 18 років мають право навчатися у навчальних закладах на рівні з громадянами країни перебування);
- забезпечення житлом (заселення до центру або надання засобів проживання);
- доступ до соціального забезпечення та медицини;
- можливість отримати статус біженця у майбутньому.
Як діяти після перетину кордону / Фото Telegram
Набуття статусу біженця
Заявку можна подати одразу під час перетину кордону. При цьому отримати статус біженця ви можете лише у тій країні, у яку в'їхали. Однак це не миттєвий процес.
Ваша заявка може розглядатися до пів року. У цей період ви будете без паспорта й права на роботу. У разі якщо процес затягнувся на довше, то після 6 місяців є право отримати довідку для роботи.
Що дає статус біженця:
- дозвіл на проживання, який діятиме мінімум 3 роки;
- спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС;
- право на працевлаштування та освіту;
- право на визнання українських дипломів;
- право на соціальне забезпечення та медичні послуги.
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