Про три можливі варіанти розвитку подій для громадян України, які рятуються від війни у Європі, розповіли у телеграм-каналі Ukraine NOW.

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Законне право на перебування в країнах Європейського Союзу до 90 днів

Краще не поспішати подавати заявку на отримання статусу біженця. Найкращий варіант – зупинитися у родичів, друзів чи знайомих. Якщо, звісно, вам дозволяють фінансові можливості. На території ЄС ви можете перебувати практично 3 місяці.

Механізм тимчасового захисту

Насамперед зазначимо, що важливо уточнювати нюанси у кожній країні окремо. Що передбачає такий варіант:

отримання посвідки на 1 рік на проживання на період тимчасового захисту;

право працювати;

можливість навчатися (діти віком до 18 років мають право навчатися у навчальних закладах на рівні з громадянами країни перебування);

забезпечення житлом (заселення до центру або надання засобів проживання);

доступ до соціального забезпечення та медицини;

можливість отримати статус біженця у майбутньому.



Як діяти після перетину кордону / Фото Telegram

Набуття статусу біженця

Заявку можна подати одразу під час перетину кордону. При цьому отримати статус біженця ви можете лише у тій країні, у яку в'їхали. Однак це не миттєвий процес.

Ваша заявка може розглядатися до пів року. У цей період ви будете без паспорта й права на роботу. У разі якщо процес затягнувся на довше, то після 6 місяців є право отримати довідку для роботи.

Що дає статус біженця:

дозвіл на проживання, який діятиме мінімум 3 роки;

спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС;

право на працевлаштування та освіту;

право на визнання українських дипломів;

право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

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