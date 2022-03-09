О трех возможных вариантах развития событий для граждан Украины, спасающихся от войны в Европе, рассказали в телеграмм-канале Ukraine NOW.

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Законное право на пребывание в странах Европейского Союза до 90 дней

Лучше не торопиться подавать заявку на получение статуса беженца. Лучший вариант – остановиться у родственников, друзей или знакомых. Если, конечно, вам позволяют финансовые возможности. На территории ЕС вы можете находиться практически 3 месяца.

Механизм временной защиты

Прежде всего, важно уточнять нюансы в каждой стране отдельно. Что предполагает следующий вариант:

получение вида на 1 год на проживание на период временной защиты;

право работать;

возможность учиться (дети младше 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне с гражданами страны пребывания);

обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания);

доступ к социальному обеспечению и медицине;

возможность получить статус беженца в будущем.



Как действовать после пересечения границы / Фото Telegram

Приобретение статуса беженца

Заявку можно подать сразу при пересечении границы. При этом получить статус беженца можно только в той стране, в которую въехали. Однако это не мгновенный процесс.

Ваша заявка может рассматриваться до полугода. В этот период вы будете без паспорта и права на работу. В случае если процесс затянулся дольше, то после 6 месяцев есть право получить справку для работы.

Что дает статус беженца:

разрешение на проживание, которое будет действовать минимум 3 года;

специальный документ для поездок между странами ЕС;

право на трудоустройство и образование;

право на признание украинских дипломов;

право на социальное обеспечение и медицинские сервисы.