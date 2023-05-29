Спеціальна пропозиція буде дійсна лише один день – 1 червня. Акція поширюється на всі квитки другого класу. Які умови участі і де отримати подарункові квитки – читайте далі.

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Умови акції:

пропозиція діє лише 1 червня;

безкоштовні подорожі доступні для пасажирів до 16 років;

пропозиція розповсюджується на подорожі по Польщі;

акція діє на всіх поїздах PKP Intercity 2-го класу;

безоплатний квиток можна отримати в касі або в поїзді.

Щоб підтвердити вік дитини, в потязі вас попросять пред'явити документ. Це може бути свідоцтво, ID-карта, шкільний квиток або навіть санітарна книжка. Варто нагадати, що діти до 4-х років можуть цілий рік подорожувати поїздами перевізника PKP Intercity безкоштовно.

Сімейні знижки на польській залізниці

Також можна скористатись пропозицією для сімей, опікунів та великих груп. Так можна придбати дешевші квитки через акцію «Taniej z Bliskimi». Пропозиція діє для мандрівників поїздами категорій TLK або IC від 2 до 6 осіб. Пропонують знижку 30% від ціни квитка. Родини, які планують подорожувати експресами EIC або EIP можуть заощадити з сімейним квитком. Для цього потрібно мати групу від 2 до 5 осіб, в якій є дитина до 16 років. Тоді кожен пасажир групи отримає знижку 30% на квиток.

Комфортна подорож з дітьми

Потяги PKP Intercity мають сімейні купе: стіни та підлога тут прикрашені зображеннями тварин, а сидіння з'єднуються між собою, щоб було зручно спати. Вагони оснащені електричними та USB-розетками, а у туалеті обов'язково є пеленальний столик для найменших.