7 предметів, які повинні бути в кожному авто в Чехії
8 серпня 2022 , 17:20Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Українські водії знають про обов'язкові речі, які мають бути в машині. Перелік таких предметів передбачений і чеськими ПДР. Щоправда, цей список за кордоном дещо розширений.
Згідно з правилами дорожнього руху в Чехії, в кожному авто має бути так зване обов'язкове оснащення (povinná výbavа). Якщо ж не буде хоча б одного предмета зі списку, водій може нарватися на чималий штраф.
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Чим треба запакувати авто у Чехії, аби не отримати штраф
- Аптечка.
- Світловідбивальний жилет (він має бути в салоні авто, а не в багажнику).
- Зимові шини (M + S) – обов’язково з 1 листопада по 31 березня.
- Знак аварійної зупинки (трикутник).
- Запасне колесо, домкрат і балонний ключ.
- Набір запасних ламп.
- Запасні запобіжники.