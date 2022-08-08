Згідно з правилами дорожнього руху в Чехії, в кожному авто має бути так зване обов'язкове оснащення (povinná výbavа). Якщо ж не буде хоча б одного предмета зі списку, водій може нарватися на чималий штраф.

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Чим треба запакувати авто у Чехії, аби не отримати штраф

Аптечка.

Світловідбивальний жилет (він має бути в салоні авто, а не в багажнику).

Зимові шини (M + S) – обов’язково з 1 листопада по 31 березня.

Знак аварійної зупинки (трикутник).

Запасне колесо, домкрат і балонний ключ.

Набір запасних ламп.

Запасні запобіжники.

Важливо! За відсутність будь-чого з цього списку передбачений штраф – до 2000 крон (приблизно 3 тисячі гривень).