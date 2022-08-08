Згідно з правилами дорожнього руху в Чехії, в кожному авто має бути так зване обов'язкове оснащення (povinná výbavа). Якщо ж не буде хоча б одного предмета зі списку, водій може нарватися на чималий штраф.

І ще Переказ грошей в Україну з-за кордону: що треба знати

Чим треба запакувати авто у Чехії, аби не отримати штраф

  • Аптечка.
  • Світловідбивальний жилет (він має бути в салоні авто, а не в багажнику).
  • Зимові шини (M + S) – обов’язково з 1 листопада по 31 березня.
  • Знак аварійної зупинки (трикутник).
  • Запасне колесо, домкрат і балонний ключ.
  • Набір запасних ламп.
  • Запасні запобіжники.