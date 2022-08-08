Согласно правилам дорожного движения в Чехии, в каждом авто должно быть так называемое обязательное оснащение (povinná výbavа). Если не будет хотя бы одного предмета из списка, водитель может нарваться на немалый штраф.

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Чем нужно упаковать авто в Чехии, чтобы не получить штраф

  • Аптечка.
  • Светоотражающий жилет (он должен быть в салоне авто, а не в багажнике).
  • Зимние шины (M+S) обязательно с 1 ноября по 31 марта.
  • Знак аварийной остановки (треугольник).
  • Запасное колесо, домкрат и баллонный ключ.
  • Набор запасных ламп.
  • Запасные предохранители.