Що потрібно знати про соціальну допомогу: у Кракові проведуть інформаційну зустріч для біженців

Йде восьмий місяць повномасштабної російсько-української війни, і українці продовжують виїжджати до Польщі в пошуках порятунку. Проте далеко не усі біженці знають про свої права та можливості за кордоном.

Саме тому в Польщі пройде інформаційна зустріч для вимушених переселенців з України. Захід, на якому детально розкажуть про соціальну допомогу в країні, запланований у Кракові на сьогодні, 14 жовтня.

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Інфозустріч на тему соціальної допомоги для біженців у Польщі

На яку допомогу можуть розраховувати українці, що прибули до Польщі через війну в Україні, розповість Лукаш Обрал – юрист Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) у Кракові. Ось приблизний перелік тем, які обговорюватимуть:

грошові та безготівкові форми допомоги;

підтримка для сімей та прийомних родин;

протидія домашньому насильству;

соціальна зайнятість;

професійна реабілітація для людей з інвалідністю.

Учасники також зможуть поставити запитання, які не стосуються безпосередньо діяльності MOPS у Кракові (наприклад, пов’язані з сімейними виплатами, комунальними приміщеннями, статусом безробітного).

Організаційні деталі зустрічі