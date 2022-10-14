Саме тому в Польщі пройде інформаційна зустріч для вимушених переселенців з України. Захід, на якому детально розкажуть про соціальну допомогу в країні, запланований у Кракові на сьогодні, 14 жовтня.
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Інфозустріч на тему соціальної допомоги для біженців у Польщі
На яку допомогу можуть розраховувати українці, що прибули до Польщі через війну в Україні, розповість Лукаш Обрал – юрист Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) у Кракові. Ось приблизний перелік тем, які обговорюватимуть:
- грошові та безготівкові форми допомоги;
- підтримка для сімей та прийомних родин;
- протидія домашньому насильству;
- соціальна зайнятість;
- професійна реабілітація для людей з інвалідністю.
Учасники також зможуть поставити запитання, які не стосуються безпосередньо діяльності MOPS у Кракові (наприклад, пов’язані з сімейними виплатами, комунальними приміщеннями, статусом безробітного).
Організаційні деталі зустрічі
- Коли: 14 жовтня з 17:30 до 19:00;
- Де: Blue Hearts Embassy (ul. Kalwaryjska 69, 1 поверх);
- Ціна: безплатно
- Реєстрація: anna.cioch@bis-krakow.pl.