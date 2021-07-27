Що потрібно знати про фінансову безпеку в інтернеті: поради експертки

Пошук постійного місця праці чи підробітку спростився завдяки цифровізації. Диджитальний світ дозволяє не шукати варіантів серед знайомих та не вичитувати дошки оголошень на вулиці – вакансії, мов гарячі пиріжки, постійно з’являються в інтернеті. Разом з тим, гостро постали питання фінансової грамотності та кібербезпеки.

Сьогодні достатньо мати доступ до всесвітньої мережі, а далі все залежить від особистих інтересів – публікації з пропозиціями заробітку у соціальних мережах, на форумах, у тематичних групах тощо. Як не загубитись у світовому павутинні та на що звернути особливу увагу, щоб не потрапити у пастку шахраїв, котрі так активно сьогодні працюють в онлайні, розповідає старший консультант онлайн-сервісу грошових переказів TransferGo Вікторія Шульга.

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Безкоштовний сир лише у мишоловці

Нинішня доступність заробітку має негативний бік медалі – шахрайство. Шахраї часто знаються на психології, вивчають слабкі сторони потенційних жертв та знають, що запропонувати конкретній людині, аби отримати незаконну фінансову вигоду. Помилково вважати, що всі схеми вже давно відомі, і що натрапляють на аферистів лише дуже довірливі люди.

Цьогоріч неабиякої популярності набули схеми, у яких пропонують заробити від 100 до 500 гривень за 30 хвилин, а за приведеного знайомого, який зробить те ж саме, шахраї обіцяють додаткову винагороду. Для пересічного інтернет-користувача це звучить заманливо, як і всі швидкі гроші. Чому варто відмовлятись від таких пропозицій? Вікторія Шульга радить розглянути все по черзі.

Вікторія Шульга, старший консультант компанії TransferGo / Фото Вікторія Шульга

Сенс махінації

Інтернет-користувач у пошуках підробітку наштовхується на пропозицію, сенс якої полягає у створенні акаунту та передачі його за фінансову винагороду іншому, незнайомому користувачу.

Здається, нічого підозрілого – багато хто неодноразово чув, що хтось продає власні акаунти в онлайн-іграх чи соціальних мережах. Таким чином схема мімікрує під звичні для людей речі, послаблюючи нашу пильність.

Однак користувач, який реєструється на платформі, скажімо, фінансового сервісу, для проходження верифікації вказує свої особисті дані, зокрема паспортні, ідентифікаційний номер, номер телефону, поштову скриньку тощо.

Після завершення реєстрації користувач отримує доступ до всіх функцій платформи. Передаючи доступ до власного акаунту за гроші чи під виглядом роботи, ви ризикуєте втратити доступ до нього, а шахрай отримує персональні дані, якими може маніпулювати, як завгодно – наприклад, здійснювати грошові транзакції від вашого імені, при чому не лише в Україну, а й за кордон.

Приклад шахрайської схеми / Скриншот сайту Legalizer

Чому важливо не передавати персональні дані іншим особам:

Шахрай здійснює фінансові махінації від вашого імені, що загрожує як мінімум зіпсованою кредитною історією, а подекуди – відкритою проти вас кримінальною справою;

Транзакції, здійснені шахраєм, можуть виходити за межі України, а отже, й за межі українського правового поля. Окрім цього, можуть виникнути проблеми при перетині кордонів.

Як захиститись від шахраїв в інтернеті:

Не передавайте PIN, CVV та інші персональні дані стороннім людям під приводом роботи;

Представники служб фінансових переказів не запитують особисті дані (PIN-код, дані банківської карти чи конфіденційну особисту інформацію);

Представники служб фінансових переказів не проситимуть вас переказати кошти на інший рахунок, щоб “захистити” ваші кошти;

Контролюйте рух коштів на рахунку;

Не продавайте і не передавайте у тимчасове користування фінансові акаунти, де ви ідентифікували свою особистість.

Надважливо пам’ятати, що пошук швидких способів заробітку – це далеко не спосіб розв'язання фінансових проблем, часто навпаки – негативні наслідки легких грошей є набагато більшими, ніж сама сума імовірного прибутку.

Для надійних та безпечних грошових переказів, зокрема з Європи в Україну, використовуйте платформу. Сервіс зарекомендував себе як той, який постійно дбає про безпеку клієнтів, про що свідчать понадпо всьому світу.

Безпечні та швидкі грошові перекази з TransferGo / Скриншот сайту TransferGo