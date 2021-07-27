Сегодня достаточно иметь доступ к всемирной сети, а дальше все зависит от личных интересов – публикации с предложениями заработка в социальных сетях, на форумах, в тематических группах и тому подобное. Как не потеряться в мировой паутине и на что обратить особое внимание, чтобы не попасть в ловушку мошенников, которые так активно сегодня работают в онлайне, рассказывает старший консультант онлайн-сервиса денежных переводов TransferGo Виктория Шульга.

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Бесплатный сыр только в мышеловке

Нынешняя доступность заработка имеет негативную сторону медали – мошенничество. Мошенники часто разбираются в психологии, изучают слабые стороны потенциальных жертв и знают, что предложить конкретному человеку, чтобы получить незаконную финансовую выгоду. Ошибочно считать, что все схемы уже давно известны, и наталкиваются на аферистов только очень доверчивые люди.

В этом году большую популярность приобрели схемы, в которых предлагают заработать от 100 до 500 гривен за 30 минут, а за приведенного знакомого, который сделает то же самое, мошенники обещают дополнительное вознаграждение. Для рядового интернет-пользователя это звучит заманчиво, как и все быстрые деньги. Почему стоит отказываться от таких предложений? Виктория Шульга советует рассмотреть все по порядку.

Виктория Шульга, старший консультант компании TransferGo / Фото Виктория Шульга

Суть махинации

Интернет-пользователь в поисках подработки наталкивается на предложение, смысл которого заключается в создании аккаунта и передачи его за финансовое вознаграждение другому, незнакомому пользователю.

Кажется, ничего подозрительного – многие неоднократно слышали, что кто-то продает собственные аккаунты в онлайн-играх или социальных сетях. Таким образом схема мимикрирует под привычные для людей вещи, ослабляя нашу бдительность.

Однако пользователь, который регистрируется на платформе, скажем, финансового сервиса, для прохождения верификации указывает свои личные данные, в том числе паспортные, идентификационный номер, номер телефона, почтовый ящик и тому подобное.

После завершения регистрации пользователь получает доступ ко всем функциям платформы. Передавая доступ к собственному аккаунту за деньги или под видом работы, вы рискуете потерять доступ к нему, а мошенник получает персональные данные, которыми может манипулировать, как ему угодно – например, осуществлять денежные транзакции от вашего имени, причем не только в Украину, но и за границу.

Пример мошеннической схемы / Скриншот сайта Legalizer

Почему важно не передавать персональные данные другим лицам:

Мошенник осуществляет финансовые махинации от вашего имени, что грозит как минимум испорченной кредитной историей, а иногда – открытым против вас уголовным делом;

Транзакции, совершенные мошенником, могут выходить за пределы Украины, а следовательно, и за пределы украинского правового поля. Кроме этого, могут возникнуть проблемы при пересечении границ.

Как защититься от мошенников в интернете:

Не передавайте PIN, CVV и другие персональные данные посторонним людям под предлогом работы;

Представители служб финансовых переводов не спрашивают личные данные (PIN-код, данные банковской карты или конфиденциальную личную информацию);

Представители служб финансовых переводов не просять вас перевести средства на другой счет, чтобы "защитить" ваши средства;

Контролируйте движение средств на счете;

Не продавайте и не передавайте во временное пользование финансовые аккаунты, где вы идентифицировали свою личность.

Сверхважно помнить, что поиск быстрых способов заработка – это далеко не способ решения финансовых проблем, часто наоборот – отрицательные последствия легких денег намного больше, чем сама сумма возможного дохода.

Совет! Для надежных и безопасных денежных переводов, в частности из Европы в Украину, используйте платформу TransferGo. Сервис зарекомендовал себя как тот, который постоянно заботится о безопасности клиентов, о чем свидетельствуют более 2,5 миллиона пользователей по всему миру.

Безопасные и быстрые денежные переводы с TransferGo / Скриншот сайта TransferGo