Популярні абревіатури, які має знати кожен, хто планує жити у Франції

Емігранти жартують, що французи люблять абревіатури більше за вино та багети. Абревіатури й справді стали невіддільною частиною французької мови. Тож радимо ознайомитися з найпоширенішими із них.
Тенденцію скорочувати слова філологи зараз спостерігають чи не у всіх країнах світу. Найбільше скороченнями зловживають американці. Однак за останні роки ця мода активно поширюється і в Європі.
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Абревіатури у французькій мові
• BAC (baccalauréat) – бакалаврат.
• BNF (Bibliothèque nationale de France) – Національна бібліотека Франції.
• CDI (contrat à durée indéterminée) – постійний контракт.
• CEDEX (courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle) – поштова адреса підприємства.
• CV (curriculum vitæ) – резюме.
• RER (réseau express régional d'Île-de-France) – регіональна експрес-мережа "Іль-де-Франс".
• TGV (train à grande vitesse) – швидкісний потяг.
• SDF (sans domicile fixe) – без певного місця проживання.
• PDG (président-directeur général) – генеральний директор.
• SARL (société à responsabilité limitée) – товариство з обмеженою відповідальністю.
• TVA (taxe sur la valeur ajoutée) – податок на додану вартість.
• ZAC (zone d'aménagement concerté) – зона сконцентрованої забудови.
Варто ознайомитися і з правилом щодо вживання жіночого і чоловічого родів з абревіатурами: якщо перше слово жіночого роду, то використовується une та la, а якщо чоловічого, то слід додавати un і le.