Тенденцію скорочувати слова філологи зараз спостерігають чи не у всіх країнах світу. Найбільше скороченнями зловживають американці. Однак за останні роки ця мода активно поширюється і в Європі.

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Абревіатури у французькій мові

• BAC (baccalauréat) – бакалаврат.

• BNF (Bibliothèque nationale de France) – Національна бібліотека Франції.

• CDI (contrat à durée indéterminée) – постійний контракт.

• CEDEX (courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle) – поштова адреса підприємства.

• CV (curriculum vitæ) – резюме.

• RER (réseau express régional d'Île-de-France) – регіональна експрес-мережа "Іль-де-Франс".

• TGV (train à grande vitesse) – швидкісний потяг.

• SDF (sans domicile fixe) – без певного місця проживання.

• PDG (président-directeur général) – генеральний директор.

• SARL (société à responsabilité limitée) – товариство з обмеженою відповідальністю.

• TVA (taxe sur la valeur ajoutée) – податок на додану вартість.

• ZAC (zone d'aménagement concerté) – зона сконцентрованої забудови.



Варто ознайомитися і з правилом щодо вживання жіночого і чоловічого родів з абревіатурами: якщо перше слово жіночого роду, то використовується une та la, а якщо чоловічого, то слід додавати un і le.