Популярные аббревиатуры, которые должен знать каждый, кто планирует жить во Франции

20 июня 2021 , 18:00
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Источник:

телеграм-канал @marie_paris

Эмигранты шутят, что французы любят аббревиатуры больше, чем вино и багеты. Аббревиатуры действительно стали неотъемлемой частью французского языка. Поэтому советуем ознакомиться с самыми распространенными из них.

Тенденцию сокращать слова филологи сейчас наблюдают практически во всех странах мира. Больше всего сокращениями злоупотребляют американцы. Однако за последние годы эта мода активно распространяется и в Европе.

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Аббревиатуры во французском языке

BAC (baccalauréat) – бакалавриат.
BNF (Bibliothèque nationale de France) – Национальная библиотека Франции.
CDI (contrat à durée indéterminée) – постоянный контракт.
CEDEX  (courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle) – почтовый адрес предприятия.
CV (curriculum vitæ) – резюме.
RER (réseau express régional d'Île-de-France) – региональная экспресс-сеть "Иль-де-Франс".
TGV (train à grande vitesse) – скоростной поезд.
SDF (sans domicile fixe) – без определенного места жительства.
PDG(président-directeur général) – генеральный директор.
SARL (société à responsabilité limitée) – общество с ограниченной ответственностью.
TVA (taxe sur la valeur ajoutée) – налог на добавленную стоимость.
ZAC (zone d'aménagement concerté) – зона сконцентрированной застройки.


Стоит ознакомиться и с правилом относительно употребления женского и мужского родов с аббревиатурами: если первое слово женского рода , то используется une и la , а если мужского , то следует добавлять un и le .
Автор: Орися Біленька