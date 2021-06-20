Популярные аббревиатуры, которые должен знать каждый, кто планирует жить во Франции

Эмигранты шутят, что французы любят аббревиатуры больше, чем вино и багеты. Аббревиатуры действительно стали неотъемлемой частью французского языка. Поэтому советуем ознакомиться с самыми распространенными из них.

Тенденцию сокращать слова филологи сейчас наблюдают практически во всех странах мира. Больше всего сокращениями злоупотребляют американцы. Однако за последние годы эта мода активно распространяется и в Европе.

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Аббревиатуры во французском языке

• BAC (baccalauréat) – бакалавриат.

• BNF (Bibliothèque nationale de France) – Национальная библиотека Франции.

• CDI (contrat à durée indéterminée) – постоянный контракт.

• CEDEX (courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle) – почтовый адрес предприятия.

• CV (curriculum vitæ) – резюме.

• RER (réseau express régional d'Île-de-France) – региональная экспресс-сеть "Иль-де-Франс".

• TGV (train à grande vitesse) – скоростной поезд.

• SDF (sans domicile fixe) – без определенного места жительства.

• PDG(président-directeur général) – генеральный директор.

• SARL (société à responsabilité limitée) – общество с ограниченной ответственностью.

• TVA (taxe sur la valeur ajoutée) – налог на добавленную стоимость.

• ZAC (zone d'aménagement concerté) – зона сконцентрированной застройки.

Стоит ознакомиться и с правилом относительно употребления женского и мужского родов с аббревиатурами: если первое слово, то используется, а если, то следует добавлять