Тенденцию сокращать слова филологи сейчас наблюдают практически во всех странах мира. Больше всего сокращениями злоупотребляют американцы. Однако за последние годы эта мода активно распространяется и в Европе.
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Аббревиатуры во французском языке
• BAC (baccalauréat) – бакалавриат.
• BNF (Bibliothèque nationale de France) – Национальная библиотека Франции.
• CDI (contrat à durée indéterminée) – постоянный контракт.
• CEDEX (courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle) – почтовый адрес предприятия.
• CV (curriculum vitæ) – резюме.
• RER (réseau express régional d'Île-de-France) – региональная экспресс-сеть "Иль-де-Франс".
• TGV (train à grande vitesse) – скоростной поезд.
• SDF (sans domicile fixe) – без определенного места жительства.
• PDG(président-directeur général) – генеральный директор.
• SARL (société à responsabilité limitée) – общество с ограниченной ответственностью.
• TVA (taxe sur la valeur ajoutée) – налог на добавленную стоимость.
• ZAC (zone d'aménagement concerté) – зона сконцентрированной застройки.