Тенденцию сокращать слова филологи сейчас наблюдают практически во всех странах мира. Больше всего сокращениями злоупотребляют американцы. Однако за последние годы эта мода активно распространяется и в Европе.

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Аббревиатуры во французском языке

BAC (baccalauréat)  бакалавриат.
BNF (Bibliothèque nationale de France)  Национальная библиотека Франции.
CDI (contrat à durée indéterminée)  постоянный контракт.
CEDEX  (courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle) – почтовый адрес предприятия.
CV (curriculum vitæ)  резюме.
RER (réseau express régional d'Île-de-France)  региональная экспресс-сеть "Иль-де-Франс".
TGV (train à grande vitesse)  скоростной поезд.
SDF (sans domicile fixe)  без определенного места жительства.
PDG(président-directeur général) – генеральный директор.
SARL (société à responsabilité limitée)  общество с ограниченной ответственностью.
TVA (taxe sur la valeur ajoutée)  налог на добавленную стоимость.
ZAC (zone d'aménagement concerté) – зона сконцентрированной застройки.